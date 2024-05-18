РФПИ: в российско-китайское производство инновационных ЛП планируется вложить 3 млрд рублей

Российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным отправится в Китай с официальным визитом. Одной из главных целей поездки является заключение соглашения о создании российско-китайского предприятия по производству инновационных лекарств. Проект потребует не менее 3 млрд рублей инвестиций, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Фокус будет на то, чтобы замещать некоторые лекарства на основе компонентов Китая, трансфер китайских технологий. Также это позволит локализовать готовые препараты и разработки с выходом на полный цикл выпуска препаратов», – уточнил он.

Кроме того, как сообщили GxP News в пресс-службе РФПИ, ожидается подписание соглашения с китайской компанией OncoGenerix о выпуске в стране некоторых российских вакцин, разработанных НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. OncoGenerix предлагает полностью интегрированный набор услуг по контрактному производству препаратов, включая технический трансфер, разработку процессов, масштабирование, валидацию оборудования и процессов, составление рецептур, фасовку, лиофилизацию, проверку, маркировку и упаковку в соответствии с самыми высокими стандартами индустрии.

Портфель выпускаемых препаратов будет определен по итогам анализа наиболее востребованных направлений терапии. Согласно достигнутым договоренностям, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи сможет открыть в Китае центр исследований и разработок, который позволит на месте осуществлять адаптацию препаратов и дополнительные необходимые исследования.

«Безопасные и эффективные российские препараты выдержали конкуренцию с гигантами фармацевтической индустрии и при этом не продемонстрировали серьезных нежелательных явлений, завоевали доверие специалистов и обычных людей. Партнерство РФПИ и OncoGenerix открывает возможность для вывода на китайский рынок и других разработок Центра Гамалеи, которые уже зарекомендовали себя в России и обладают значимым экспортным потенциалом», – приводятся в сообщении слова Дмитриева.

gxpnews