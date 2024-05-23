Производство алюминиевой фольги для лекарств создадут в Тульской области

На территории Тульской области создадут кластер, который объединит производителей упаковки для нужд разных промышленных отраслей, а также рулонного алюминия, краски, смолы и лаков. Якорным предприятием производственного комплекса станет тульская компания ООО «Презент упаковка», выпускающая пищевую и фармацевтическую упаковку на основе фольги. Об этом сообщает пресс-служба региональной корпорации развития и поддержки.

«Задачи кластера – создание импортозамещающего производства и обеспечение технологического суверенитета. Предполагается выпуск целого ряда новых продуктов, не имеющих аналогов на российском рынке. Для участников предусмотрены механизмы господдержки, включая субсидии», – отмечает пресс-служба.

В состав кластера войдут предприятия из разных регионов РФ: Тульской, Калужской и Самарской областей, а также Республики Башкортостан. Сроки реализации проекта и сумма инвестиций в создание предприятий не уточняются. Комплекс создается при поддержке Министерства промышленности и торговли Тульской области. Его специализированной организацией станет региональный Фонд развития промышленности (ФРП).

gxpnews