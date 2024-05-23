Сергей Глаголев: «Российский фармрынок растет, несмотря на санкционное давление»

С 2014 года, когда был подписан договор о Евразийском экономическом союзе, объем производства отечественной фармпродукции вырос в 18,6 раза – на 616 млрд рублей. На сегодняшний день российский фармацевтический рынок составляет в финансовом выражении 2,3 трлн рублей, причем на территории страны производится 70% лекарств. Об этом в ходе конференции «РегЛек» 22 мая рассказал замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

Каждые две из трех реализуемых в стране упаковок лекарств произведены в России. «Наша индустрия составляет основу системы лекарственной помощи в нашей стране», – сказал он.

По словам Глаголева, санкционное давление не оказало сильного влияния на развитие отрасли. «Мы отмечаем также устойчивый рост самого объема рынка и рост объема производства российских лекарственных препаратов на нем, несмотря на вызовы, в том числе на внешнее санкционное давление», – отметил Глаголев, добавив, что в том числе в ассортименте лекарств российского производства увеличился объем «более доступных», относительно дорогостоящих препаратов.

Ранее он назвал путь развития российской фармацевтической отрасли «инновационным». Минздрав РФ его поддерживает, инициируя разработку новых лекарств в подведомственных научных учреждениях, подчеркивал заместитель главы министерства. Отдельно чиновник затронул тему взаимодействия российской фармотрасли с партнерами, в частности с китайскими.

gxpnews