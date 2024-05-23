ФАС согласовала цены на первый отечественный дженерик «Афатиниб» Под Ставрополем за 230 млн рублей откроют логистический центр для распространения лекарств » Создатели «Спутника V» не будут менять состав вакцины из-за распространения варианта FLiRT Роспотребнадзор выявил 178 случаев заболевания новым вариантом коронавируса FLiRT. Глава Центра им. Гамалеи заявил, что необходимости менять состав вакцины «Спутник V» нет. Менять состав вакцины от коронавируса «Спутник V» в связи с распространением варианта FLiRT нет необходимости, заявил РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, спектр антител, который образуется при иммунизации данной вакциной, шире, чем после других препаратов. Он пояснил, что нужно будет посмотреть, как вакцина действует при данном варианте, и исходя из этого принимать дальнейшие решения. В Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается спрогнозированный ранее рост заболеваемости COVID-19, связанный с большим количеством контактов между людьми в праздники. Преобладающим остается геновариант «Омикрон». Кроме того, выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (3 случая), KP.1.1 (5 случаев), KS.1 (170 случаев). «Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности», — говорится в сообщении службы. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США ожидают этим летом новый всплеск заболеваемости COVID-19 на фоне распространения новых вариантов вируса группы FLiRT, пишет газета Financial Times. Согласно данным международной базы GISAID, отмечается рост новой линии KP.2, относящейся к вариантам FLiRT, в странах мира с 22 апреля. Его также обнаружили в 14 странах Европы и в Израиле. Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, KP.2 может стать доминирующей линией во всем мире. Обновленные данные по антигенному составу в инструкцию вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V» были внесены в феврале этого года. В состав обновленной вакцины вошел вариант rAd26-S-XBB-CoV-2 — рекомбинантные аденовирусные частицы, содержащие ген гликопротеина S варианта XBB «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Такие же изменения были ранее внесены в инструкцию препарата «Спутник Лайт». Антигенный состав вакцины изменяется в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ, указано в инструкции.

Фото: sputnikvaccine.com pharmvestnik