Под Ставрополем за 230 млн рублей откроют логистический центр для распространения лекарств

По словам Полюбина, центр позволит создать 100 рабочих мест и даст прирост НДФЛ в бюджет региона. Кроме того, предполагается, что проект улучшит логистику и увеличит запасы препаратов и скорость их доставки в аптеки региона.

Также министр отметил, что проектная мощность центра к 2030 году составит 135 млн товарных единиц.

Созданием проекта займется компания «А.В.-Фарм». По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «А.В.-Фарм» зарегистрировано в Пятигорске в 1995 году. Основной вид деятельности – оптовая торговля фармпродукцией. Бенефициар компании – Эльмира Гончарова. За 2023 год выручка ООО составила 2,08 млрд рублей, чистая прибыль – 8,9 млн рублей.

В ноябре 2023 года фармкомпания «Эском» объявила, что откроет в Ставропольском крае первый на территории Северо-Кавказского федерального округа цех по производству субстанции. Инвестиции в проект тогда оценивались в 400–500 млн рублей, однако юрлицо, которому принадлежит компания, на тот момент проходило процедуру банкротства. Строительство цеха, по заявлению компании, планируется завершить к концу 2024 года.