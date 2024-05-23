Проверять цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП в Москве будут с согласия прокуратуры

Депздрав Москвы изменил Руководство по соблюдению требований при госконтроле цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Большинство контрольных мероприятий теперь можно проводить, только согласовывая их с прокуратурой. Документом также утверждена смена должностного лица, отвечающего за подготовку актуальных версий профильного приказа.

Департамент здравоохранения Москвы внес изменения в приказ № 1337 от 30.12.2021 об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований при осуществлении регионального госконтроля (надзора) за ценами на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Опубликован соответствующий приказ № 424 от 20.05.2024.

Согласно документу, при осуществлении госконтроля сотрудники Депздрава теперь не должны проверять помещения, которые используются поднадзорными организациями. В качестве контрольных мероприятий указаны:

контрольная закупка;

мониторинговая закупка;

инспекционный визит;

документарная проверка;

выездная проверка.