Сергей Глаголев рассказал о работе властей по предотвращению дефектуры лекарств

Минздрав успешно справляется с контролем доступности лекарств и профилактикой дефектуры. Обеспеченность лекарств из Перечня ЖНВЛП составляет в среднем восемь месяцев, сообщил замминистра здравоохранения.

Информационно-аналитическая витрина, созданная координационным центром правительства, позволяет в режиме реального времени видеть запасы, объемы производства и экспорта лекарств. Об этом в рамках научно-практической конференции «РегЛек-2024» рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, передает корреспондент «ФВ».

«Мы агрегируем межведомственные данные на одной платформе. Эта информация затем используется при принятии решений о дефектуре. На сегодняшний день по всему Перечню ЖНВЛП мы можем констатировать среднюю обеспеченность порядка восьми месяцев», – прокомментировал он.

В единичных случаях, когда Минздрав видит снижение запасов, какие-то иные риски, оперативно принимается решение о придании тому или иному препарату дефектурного статуса. «Самое важное, что на подобные выводы индустрия реагирует регистрацией локальных препаратов, а не ввозом в экстренном порядке зарубежных лекарственных средств в иностранных упаковках», – сказал замминистра.

В СМИ регулярно появляются сообщения об отсутствии в розничной продаже того или иного препарата, при этом Минздрав всегда заверяет, что дефектуры нет и на рынке находится достаточное количество лекарств или их заменителей.

Фото: оргкомитет «РегЛек-2024»

Елена Калиновская

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