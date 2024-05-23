Biogen купит за 1,8 млрд долл. HI-Bio ради препаратов от редких заболеваний

Biogen приобретет Human Immunology Biosciences за 1,8 млрд долл. После сделки компания пополнит свой портфель рядом препаратов от редких заболеваний, включая felzartamab, который недавно успешно завершил фазу II клинических испытаний.

Компания Biogen сообщила о приобретении Human Immunology Biosciences (HI-Bio) за 1,8 млрд долл. По условиям сделки, Biogen выплатит 1,15 млрд долл. авансом и до 650 млн долл. по мере выполнения условий заключенного соглашения. В свой портфель фармкомпания получит права на ряд препаратов от редких заболеваний, в частности felzartamab. Лекарственное средство получило статус орфанного от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Препарат для лечения редких заболеваний иммунной системы не так давно смог успешно завершить фазу II клинических испытаний, показав эффективность при первичной мембранозной нефропатии.

С тех пор как Кристофер Вихбахер возглавил Biogen в конце 2022 года, компания приобрела разработчика лекарств от редких заболеваний Reata за 6,5 млрд долл. и сократила ряд сотрудников.

Biogen специализируется на различных неврологических и нейродегенеративных заболеваниях. Компания столкнулась с рядом проблем при разработке препарата от болезни Альцгеймера Aduhelm (aducanumab). В 2021 году он стал первым лекарственным средством, применение которого было одобрено FDA при этой болезни с 2003 года. Решение регулятора вызвало волну негодований из-за недостаточности данных об эффективности терапии. Впоследствии производитель решил прекратить пострегистрационные исследования Aduhelm.

Компания сосредоточилась на разработке Leqembi (lecanemab-irmb), также предназначенного для лечения болезни Альцгеймера. Лекарственное средство, разработанное совместно с японской Eisai, было одобрено FDA в июле 2023 года, продемонстрировав способность замедлять скорость снижения когнитивных функций у пациентов на 27% по сравнению с плацебо. Leqembi принес Biogen 19 млн долл. выручки в I квартале 2024 года, что почти в три раза больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Фото: biogen.com

Владимир Заболотских

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