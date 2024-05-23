Комитет СФ рекомендовал проработать вопрос дистанционной торговли ветпрепаратами

Кроме того, Минпромторгу совместно с Фондом развития промышленности рекомендовали ускорить работу по внесению в стандарт фонда в части предоставления льготных займов участникам оборота ветпрепаратов в рамках программы «Внедрение системы мониторинга движения товаров».

Как сообщил «ФВ» исполнительный директор АВФАРМ Семен Жаворонков, комитет достаточно своевременно обратил внимание на вопросы организации торговли ветпрепаратами, так как уже значительный сегмент рынка функционирует в серой зоне. Из-за отсутствия привычных позиций в традиционных каналах продаж потребители вынуждены приобретать их онлайн на маркетплейсах и у зарубежных продавцов через чаты в социальных сетях.

«Особый интерес, конечно же, представляют выводы о причинах, по которым популярностью пользуются ветеринарные препараты зарубежного производства, которые официально нельзя поставлять на территорию Российской Федерации из-за предполагаемого несоответствия их производителей отечественным требованиям в рамках правил GMP», — поделился Жаворонков.

Он также заявил, что АВФАРМ поддерживает инициативу комитета и готова принять участие в комплексном анализе и оценке происходящего в различных каналах продаж.

Эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов проходит с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. Инициатором проекта выступил Россельхознадзор, который считает, что это поможет проследить движение препаратов от производителя до конечного потребителя и уменьшить количество контрафактной продукции на рынке.

Фото: aleksandarlittlewolfFreepik



Дина Коблова

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