Genmab приобретает биотехнологическую ProfoundBio за $1,8 млрд

Датская Genmab завершила объявленную ранее сделку по приобретению биотехнологической компании ProfoundBio, имеющей в разработке несколько активов на клинической стадии, за $1,8 млрд. ProfoundBio специализируется на разработке конъюгатов антитело-лекарство (ADC) и технологий для лечения рака.

Genmab получает глобальные права на портфель ADC нового поколения компании ProfoundBio, что значительно расширяет ее клиническую линейку. В число этих активов входит Rina-S (ринатабарт сесутекан) – ADC, анализируемый во второй части клинического испытания первой и второй фазы для лечения рака яичников и других солидных опухолей, экспрессирующих FRα (рецептор фолиевой кислоты альфа).

В январе 2024 года этот препарат получил ускоренное одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения пациентов с серозным или эндометриоидным раком яичников с высокой степенью платинорезистентности, связанным с FRα.

Данные текущих клинических испытаний первой и второй фазы позволяют предположить, что Rina-S сможет быть полезным для более широкого круга пациентов, чем ADC первого поколения, нацеленные на FRα. Сделка с ProfoundBio также предоставляет Genmab доступ к ее технологическим платформам ADC.

Предполагается, что эти платформы дополнят существующий набор запатентованных технологических платформ Genmab, что в перспективе приведет к созданию инновационных препаратов, способных открыть новые подходы в лечении рака.

gxpnews