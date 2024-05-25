EMA запретило использование содержащих 17-гидроксипрогестерона капроат препаратов

Комитет по безопасности EMA рекомендовал приостановить на территории ЕС действие регистрационных удостоверений препаратов, содержащих 17-гидроксипрогестерона капроат. Эксперты заключили, что у людей, которые подвергались внутриутробному воздействию таких лекарственных средств, возможно, но не подтверждено повышение риска развития рака. В России зарегистрировано два препарата с МНН гидроксипрогестерона капроат.

Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (PRAC) рекомендовал приостановить на территории Европейского союза продажи препаратов, содержащих 17-гидроксипрогестерона капроат. Об этом пишет «Медицинский вестник».

В опубликованном документе сказано, что у людей, которые подвергались внутриутробному воздействию 17-гидроксипрогестерона капроата, возможно, но не подтверждено повышение риска развития рака. Кроме того, в отчете регулятора содержатся результаты новых исследований, которые показали неэффективность 17-гидроксипрогестерона капроата в предотвращении преждевременных родов. Данные по эффективности препаратов при других одобренных показаниях также ограничены.