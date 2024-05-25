На Ozon под видом пищевой добавки продавался антидепрессант

В России препарат зарегистрирован под маркой «Золофт» и продается в аптеках по рецепту, средняя цена в аптеках дозировки 100 мг по 28 таблеток в упаковке составляет 550 руб.

На маркетплейсе Lustral Special производства Турции 28 таблеток по 100 мг продавался по 1 633 руб. за упаковку. С картой Ozon цена составляла 1 548 руб.

Кроме того, у покупателя была возможность получить препарат с доставкой курьером. Также на странице товара можно видеть, что был оставлен один отзыв, где качество препарата было оценено на высший балл.

«Регуляторы уделяют недостаточно внимания ситуациям, когда в оборот попадают как рецептурные ЛП, так и под видом БАД препараты, запрещенные к обороту в России. Обеспокоенность вызывает и то, что такие карточки товаров появляются в различных категориях, что вводит потребителей в заблуждение и может привести к весомым негативным последствиям для здоровья, а именно является неконтролируемым потреблением лекарственных препаратов», — прокомментировал «ФВ» исполнительный директор РААС Александр Опарин.

«ФВ» направил запрос Ozon. Ранее в пресс-службе маркетплейса говорили, что карточки товара проверяют вручную и с помощью нейросетей, анализируются отзывы клиентов. Перед выходом на Ozon продавец должен иметь все необходимые документы, включая документы на бренд и сертификаты качества (обязательное требование в правилах площадки), проверяются коды маркировки.

«Мы ставим в приоритет безопасность и здоровье покупателей, внимательно следим за ассортиментом, — заявили ранее «ФВ» в пресс-службе Ozon. — У нас реализован многоуровневый механизм контроля, чтобы исключить продажу некачественных товаров. На площадке запрещена продажа БАД без регистрации, у них в обязательном порядке должно быть СГР, которое проверяется вручную».

Фото: ru.123rf.com

Елена Калиновская

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