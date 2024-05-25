Госдума рассмотрит изменения в законопроект о государственном и муниципальном контроле

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений в ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Он вводит дополнительные меры для защиты бизнеса.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 630715-8, который предусматривает корректировку Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Как следует из пояснительной записки, законопроект устанавливает обязанность ведения перечня объектов контроля, которые учитываются в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий. Осуществляться это будет через единый реестр видов контроля.