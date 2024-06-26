Zealand Pharma опубликовала данные о препарате от ожирения «Петрелинтид»

Датская фармкомпания Zealand Pharma заявила об удачных результатах раннего исследования препарата для похудения с действующим веществом петрелинтид, который может стать конкурентом семаглутида от Novo Nordisk и тирзепатида от Eli Lilly. Курс из 16 еженедельных доз позволил снизить массу тела участников эксперимента в среднем на 8,6% по сравнению с 1,7% в группе плацебо.

Испытания подтвердили потенциал петрелинтида в качестве альтернативы лечению на основе агонистов рецептора GLP-1 для контроля веса (Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound), отмечается в сообщении Zealand Pharma. Как пишет Reuters, акции Zealand Pharma выросли вдвое с начала года, поскольку инвесторы делают ставку на линейку продуктов компании для снижения веса на быстрорастущем рынке препаратов для лечения ожирения.

Датская компания также сотрудничает с немецким производителем лекарств Boehringer Ingelheim в тестировании другого препарата с действующим веществом сурводутид, который относится к тому же классу. По информации партнеров, препарат уже продемонстрировал потенциал не только в снижении веса, но и в лечении заболеваний печени. Так, в ходе одного из исследований установлено, что препарат на основе сурводутида в 83% случаев снимает воспаление печени, связанное с накоплением жировых клеток (неалкогольная жировая болезнь печени).

gxpnews