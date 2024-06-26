«Для фармрынка будущего»: СибГМУ запустит новую программу подготовки биотехнологов

В следующем учебном году на базе фармацевтического факультета Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) под эгидой проекта «Приоритет-2030» будет запущена новая образовательная программа «Биотехнология». Она направлена на фундаментальную подготовку кадров в области естественных наук как для занятий научно-исследовательской деятельностью, так и для работы в производственном секторе. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«Программа подготовит специалистов, готовых создавать лекарственные препараты для фармацевтического рынка будущего, работать в области получения и исследования вирусов, ферментов, микроорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации, а также технологий получения продукции с использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий», — уточняется в публикации.

По словам ректора СибГМУ Евгения Куликова, базовыми дисциплинами для студента-биотехнолога в вузе станут микробиология, вирусология, генная инженерия, технология лекарственных форм, молекулярная биология и современные методы химико-фармацевтического анализа.

«Мы создали на факультете инфраструктуру полного цикла фармацевтической разработки и производства. Все по-настоящему — лаборатории разработки средств доставки, химико-фармацевтических исследований, разработки лекарственных форм, лицензированная Минпромторгом производственная площадка», — заявил он. Его слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что после окончания обучения выпускники могут работать биофармакологами, биоинженерами, биотехнологами, инженерами-биотехнологами, драг-дизайнерами, биологами-исследователями, специалистами-технологами в области экологических биотехнологий и системными биотехнологами.

gxpnews