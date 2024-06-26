Novo Nordisk вложит $4,1 млрд в строительство завода в Северной Каролине

ний в производство за всю историю Novo Nordisk. Информация об этом появилась на сайте фармкомпании.

На новом предприятии, площадь которого составит 130 тысяч кв. м, будет открыта 1 тысяча новых рабочих мест. Здесь будет налажен выпуск инъекционных препаратов от ожирения и других тяжелых хронических заболеваний. Размеры завода составляют почти ту же площадь, как три существующих производственных объекта Novo Nordisk в Северной Каролине вместе взятые.

Завершение строительства запланировано на 2027-2029 годы. За весь 2024 год фармгигант планирует вложить в расширение производственных мощностей $6,8 млрд. Годом ранее этот показатьель составил $3,9 млрд). Например, более $2,1 млрд было вложено в прошлом году расширение производственной площадки во французском Шартре с целью увеличения объема выпуска семаглутида.

gxpnews