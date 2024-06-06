Российские компании попросили в патентных спорах поддерживать не только иностранные компании

В ближайшие дни в Верховный суд будет направлено совместное обращение нескольких ведомств по унификации судебной практики в части обеспечительных мер по патентным спорам. Отечественные производители опасаются, что эта мера пока поддерживает только иностранные оригинальные компании, и просят соблюсти баланс.

Минпромторг, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и Роспатент подготовили обращение по вопросам обеспечительных мер при патентных спорах и готовы направить его в Верховный суд. Об этом на ПМЭФ рассказала заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. Директор по взаимодействию с органами госвласти «Герофарма» Вилена Галкина, в свою очередь, обратила внимание, что главное — не допустить перекоса в сторону чьих-либо интересов, передает корреспондент «ФВ».

В плане реализации программы «Фарма-2030» есть пункт по защите интеллектуальной собственности. «Мы завершили формирование обращения по унификации судебной практики в части обеспечительных мер по патентным спорам. Буквально в ближайшие дни такое обращение уйдет в Верховный суд», – сказала Приезжева.