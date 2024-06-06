RNC Pharma представила рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I квартала

Начало 2024 года характеризовалось резким ростом уровня концентрации компаний, которые входят в первую пятерку фармдистрибьюторов, сообщили в RNC Pharma. При этом аналитики отмечают сокращение доли участников, расположенных с шестого по 25-е место. В первой пятерке аналитики отмечают результаты компаний «Пульс» и «Гранд капитал».

Аналитики RNC Pharma характеризуют динамику развития фармрынка как неравномерную: при двузначных темпах развития розницы, суммарный объем отгрузок в бюджетные сегменты рынка вырос относительно I квартала 2023 года всего на 2,7% в рублях. Даже на фоне значительно менее выраженной инфляции на ЖНВЛП-ассортимент, этот результат вряд ли можно назвать выдающимся. Глобальных предпосылок для активного развития у сектора нет, кроме того, по отдельным нозологиям существуют сложности с доступным объемом финансирования, которые сдерживают развитие денежной массы и процессы импортозамещения.

Все это приводит к неравномерности развития дистрибьюторов, которая выражалась в резком росте уровня концентрации компаний, формирующих первую пятерку игроков, и сокращении доли участников, расположенных с 6-го по 25-е место. В первой пятерке аналитики отмечают результаты компании «Пульс»: дистрибьютор показал серьезную динамику (+39%). Это результат окончания цикла реформ взаимоотношений компании с ритейлом и в определенной мере плоды активного развития дополнительного набора сервисов, который предоставляется партнерам по проектам «Созвездие» и Polza.ru.

Второй результат в «пятерке» демонстрирует «Гранд капитал» (+23%). Однако, по данным аналитиков, обе компании с точки зрения динамики не являются рекордсменами рейтинга — отдельные представители второго дивизиона характеризовались более высокими темпами роста отгрузок. Однако вопрос не всегда упирается в прямую результативность работы с ритейлом: за последние два года эффективность отдельных оптовых компаний определяется возможностями доступа к дефектурным позициям, есть даже попытки формирования запасов по отдельной номенклатуре для реализации этого ассортимента в периоды повышенного спроса. Такой подход вряд ли может выступать основой долгосрочной стратегии, но определенные тактические успехи здесь существуют.