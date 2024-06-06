Депутат Петров предложил дотянуть отечественных производителей до мирового уровня

Депутат Госдумы предложил развивать компетенции отечественных производителей лекарств до мирового уровня. По его словам, рабочая группа должна определить около 10 компаний, которым будет оказываться поддержка государства. Других производителей включат в программу «доращивания» при помощи государства и внебюджетных фондов.

В сентябре Комитет по охране здоровья Госдумы начнет формирование рабочей группы по созданию национальной системы лекарственной безопасности. Об этом рассказал депутат Александр Петров в ходе ПМЭФ-2024, передает корреспондент «ФВ».

«Одной программой занимается десять федеральных ведомств. Это лукавство. Стратегию лекарственной безопасности мы должны продумать и утвердить на уровне правительства, также, как произошло со стратегией продовольственной безопасности», — отметил он.

Депутат посетовал, что сейчас бизнесу сложно сориентироваться в выборе направления и мерах поддержки. Программой по развитию фармпроизводства занимаются десять федеральных ведомств, а мер поддержки — 1240, но предприниматели не понимают, как их получить.

«Российская фарма с точки зрения оборудования и компетенций способна решить почти все технологические вопросы, — сказал Петров. — Но наши фармкомпании пока котята по сравнению с мировыми производителями».

Он обозначил задачи, которые должны решить Госдума совместно с Минпромторгом в ближайшее время. «Наша задача — взять десяток компаний и вести их на мировые рынки. Они должны прорваться туда, и мы должны им помогать», — уверен депутат.

Еще одна задача — взять 100—150 производителей на программу «доращивания» при помощи государства и внебюджетных фондов. «Запомните эти слова: будет создана вторая рабочая группа, которая серьезно займется решением этой задачи. Доращивать компетенции средних предприятий: например, кто-то занялся твердофазным синтезом, но нужно, чтобы он от лабораторного синтеза ушел в индустриальный».

Госдуме и Минпромторгу необходимо изучить, кто и какие фармзаводы собирается построить в стране.

«Мне стыдно ходить по российским фармзаводам, которые простаивают — это наш прокол. Мы должны были сказать: таблеточных заводов достаточно, инфузионных заводов достаточно. Мы должны были дать рекомендации инвесторам, ведь это бессмысленно вложенные деньги в большинстве случаев, — сказал Петров. — У нас что, очередь в фармбизнес? Административные риски в этой сфере до сих пор номер один. Мы должны помогать инвесторам — нам очень нужны заводы по полному циклу и по производству субстанций».

Фото: Ольга Коберник

Ольга Коберник

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