Росстат получит доступ к системе маркировки лекарств

Росстат получит доступ к системе маркировки лекарств. Это поможет формировать информацию о средних потребительских ценах на лекарства в разных городах, о спросе на эти препараты и другие показатели. Также в ЦРПТ рассказали, что система МДЛП использует шесть категорий рисков для фармы, их число будет расти.

Росстат получит доступ к системе маркировки лекарств. Соглашение об этом в рамках ПМЭФ-2024 подписали Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), Минздрав и Федеральная служба государственной статистики. Сотрудники Росстата смогут получать отчеты для формирования информации о еженедельных и ежемесячных средних потребительских ценах по городам, спросу на лекарства и другим показателям. Это позволит формировать более широкий спектр информации для рекомендации по реализации программ в области здравоохранения, анализировать потребление лекарственных препаратов населением, мониторить изменение цен, сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

Также генеральный директор ЦРПТ Дмитрий Алхазов на ПМЭФ рассказал, что благодаря системе маркировки Росздравнадзор и производители около 400 раз воспользовались возможностью по приостановке оборота серий некачественных лекарств. Он признал, что цифра небольшая с учетом объема рынка. Алхазов отметил, что функционал позволяет разблокировать серию. При этом из 400 случаев блокировки только 10 были отменены.

«Это говорит о том, что практически все инициативы или производителей, или надзорного органа по тому, чтобы та или иная серия была заблокирована к обращению, были не зря. Это означает, что огромное число пациентов были избавлены от препаратов, которые лучше бы до них не дошли», – добавил он.

«После четырех лет внедрения системы мониторинга ее перспективы больше касаются не самой технологии прослеживаемости, а аналитической подсистемы», — сказал Алхазов.

Он подчеркнул, что данные СМДЛП стали единственным источником для выявления дефектуры в фармацевтической индустрии. Он также сообщил, что из 40 индикаторов риска, применяемых ко всем маркируемым товарным группам, шесть относятся к фармацевтике и это число будет расти.

Эту позицию поддержала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова: «Индикаторы риска, которые сегодня разрабатываются и внедряются, на самом деле шесть — это не предел. Мы только на старте, мы только начинаем их разрабатывать, поэтому я думаю, что их будет намного больше».

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