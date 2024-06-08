ФГУП «Эндофарм» ввел в оборот спазмолитический лекарственный препарат в форме защечной пленки

ФГУП «Эндофарм» разработал, произвел и ввел в гражданский оборот лекарственный препарат Деваторин® (МНН: Дротаверин, РУ ЛП-008729, саше 10 мг, № 20) – первое в России безрецептурное спазмолитическое средство в форме быстрорастворимой трансмукозальной пленки. Об этом сообщает пресс-служба Предприятия. Благодаря продвинутой технологии производства, ученым ФГУП «Эндофарм» удалось в 4 раза снизить дозировку всем известного лекарственного препарата при полном сохранении всех его качеств.

Показаниями к применению лекарственного препарата Деваторин® являются: дисменорея (менструальные боли), спазмы гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, спазмы кардии и привратника, энтерит, колит, спастический колит с запором и синдром раздраженного кишечника с метеоризмом, а также

Дротаверин эффективен при спазмах гладкой мускулатуры как нейрогенного, так и мышечного происхождения. Независимо от типа вегетативной иннервации, дротаверин расслабляет гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, мочеполовой системы. Вследствие своего сосудорасширяющего действия дротаверин улучшает кровоснабжение тканей и устраняет спазм гладкой мускулатуры что приводит к уменьшению боли.

Во время применения трансмукозальных пленок происходит их растворение и всасывание действующего вещества через слизистую полости рта. В результате чего, лекарственное средство напрямую попадает в кровоток, минуя агрессивную среду желудка и ферментные системы печени, что исключает пресистемный метаболизм и снижает побочные действия на органы желудочно-кишечного тракта.

Лекарственный препарат Деваторин® в форме пленки не требует запивания водой и проглатывания, что особенно важно для детей и пациентов с затруднённым актом глотания

Пленка имеет компактную и удобную в хранении плоскую упаковку в виде индивидуальных саше небольшого размера, что позволит поместить ее в кошелек, карман, маленькую женскую сумочку. Инновационный лекарственный препарат Деваторин® доступен в аптеках Москвы и других городов России, а также на наиболее распространенных сайтах электронной коммерции.

Создание быстрорастворимых защечных пленок является одним из перспективных направлений современной фармации в решении задачи по улучшению свойств биодоступности лекарственных препаратов и удобства для потребителя.

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