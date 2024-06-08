Сбер разработал 35 молекул-кандидатов для разработки лекарств

Сбербанк с помощью искусственного интеллекта разработал 35 молекул-кандидатов, которые по своим клиническим свойствам превосходят любой из представленных инновационных лекарственных препаратов крупных фармацевтических компаний, сообщил Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы готовы финансировать и с большим удовольствием работать с компаниями фармрынка, особенно с теми, кто делает акцент на инновационные лекарственные средства и внедрение новых технологий. <…> Сбер также ставит перед собой задачи по цифровизации наших клиентов. Мы активно работаем в области искусственного интеллекта», – отметил Жданов.

Ранее сообщалось, что эксперты Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка и компании «Р-Фарм» разработали AI-решение для генерации антител, которое потенциально позволило сократить этап разработки структуры молекулы с трех лет до двух месяцев.

Жданов подчеркнул, что в современных условиях быстрого развития технологий необходимо пересмотреть процесс разработки новых лекарственных средств. Он считает, что цифровизация поиска новых молекул-кандидатов существенно ускорит процессы. «Мы провели несколько испытаний с участием некоторых компаний рынка. Пока мы не готовы рассказать обо всем, так как не достигли желаемого эффекта. Но по одному из направлений мы получили 35 молекул-кандидатов, которые по своим клиническим свойствам лучше, чем любой из представленных инновационных препаратов Big Pharma. Эти молекулы уже проходят испытания в мокрых лабораториях», – сообщил он.

gxpnews