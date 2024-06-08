Сеченовский университет и «Акрихин« разработают инновационные ЛП для лечения диабета второго типа

Сеченовский университет и российская фармацевтическая компания «Акрихин» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о разработке инновационных препаратов для лечения сахарного диабета второго типа, пишет ТАСС. Как пояснили в пресс-службе университета, речь идет о комбинации препаратов классов GLP-1 и SGLT-2 для лечения сахарного диабета второго типа и других метаболических нарушений, а также первого отечественного препарата класса GLP-1 для лечения диабета второго типа и полинейропатии. Планируется, что эти препараты будут выведены на рынок с 2027 и 2029 года соответственно. Суммарные инвестиции в проект составят до 400 млн рублей.

В церемонии приняли участие директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов и президент фармкомпании «Акрихин» Денис Четвериков.

В России более 4,7 млн зарегистрированных больных сахарным диабетом второго типа, и ежегодно их количество увеличивается на 6%. Число россиян с ожирением – более 2 млн человек, этот диагноз каждый год ставят 420 тысячам новых пациентов, отметили в Сеченовском университете.

Агонисты GLP-1 – это современный класс сахароснижающих препаратов, способных обеспечивать надежный гликемический контроль, снижение веса, а также уменьшать риски развития сердечно-сосудистых осложнений и нарушения работы почек. Их широко используют для лечения метаболических нарушений в Европе и США.

«В России применение препаратов этого класса также получило широкое распространение в лечебной практике. Однако из-за ограничения поставок зарубежных производителей <…> проблема наличия этих препаратов на рынке и их доступности для пациентов сегодня особенно актуальна», – уточнили в пресс-службе.

gxpnews