«Апрель» занял первое место в рейтинге аптечных сетей
AlphaRM назвал десять крупнейших аптечных сетей по итогам первых четырех месяцев 2024 года. Впервые за несколько лет сменился лидер рейтинга.
По итогам января—апреля 2024 года рейтинг аптечных сетей возглавила краснодарская сеть «Апрель». Согласно данным AlphaRM, доля рынка лидера составила 7,71%, а количество точек чуть больше 7,9 тыс. Успех к сети пришел по итогам апреля, еще в первом квартале первенство было у «Риглы».
«Ригла» на рынке занимает 7,5% и владеет более чем 4,3 тыс. точками. Сеть была на первом месте в течение нескольких лет.
В первой десятке есть и другие перестановки. Сразу на две строчки вверх поднялась аптечная сеть «36,6» и вошла в первую пятерку. Объединенные «Эркафарм» и «Мелодия здоровья», напротив, спустились с пятой на седьмую строку.
Поменялись местами «Имплозия», которая в январе—апреле 2023 года была на третьем месте, и «Планета здоровье», а также «Вита», ранее занимавшая девятую строку, и «Фармленд».
В первой десятке оказались только федеральные сети, у половины из них штаб-квартиры в Москве, у второй половины — в различных регионах страны.
|TOP10 аптечных сетей в январе—апреле 2024 года
|Рейтинг
|Изменение рейтинга
|Аптечная сеть
|География, количество регионов
|Количество точек
|Доля рынка, %
|1
|1
|Апрель (Краснодар)
|71
|7 918
|7,71
|2
|-1
|Ригла (Москва)
|61
|4 238
|7,50
|3
|1
|Планета здоровья (Пермь)
|57
|2 436
|5,66
|4
|-1
|Имплозия (Самара)
|69
|4 695
|5,43
|5
|2
|Аптечная сеть 36,6 (Москва)
|11
|2 170
|4,51
|6
|0
|Нео-Фарм (Москва)
|17
|1 310
|4,15
|7
|-2
|Эрка&МЗ (Москва)
|53
|2 268
|4,15
|8
|0
|ИРИС (Москва)
|41
|2 627
|3,87
|9
|1
|Фармленд (Уфа)
|11
|2 303
|3,62
|10
|-1
|Вита (Самара)
|40
|2 736
|3,52
|Источник: AlphaRM
Фото: Freepik
Елена Калиновская
pharmvestnik