«Апрель» занял первое место в рейтинге аптечных сетей

AlphaRM назвал десять крупнейших аптечных сетей по итогам первых четырех месяцев 2024 года. Впервые за несколько лет сменился лидер рейтинга.

По итогам января—апреля 2024 года рейтинг аптечных сетей возглавила краснодарская сеть «Апрель». Согласно данным AlphaRM, доля рынка лидера составила 7,71%, а количество точек чуть больше 7,9 тыс. Успех к сети пришел по итогам апреля, еще в первом квартале первенство было у «Риглы».

«Ригла» на рынке занимает 7,5% и владеет более чем 4,3 тыс. точками. Сеть была на первом месте в течение нескольких лет.