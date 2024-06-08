МВД намерено дополнить перечень подконтрольных наркотических ‎средств и их прекурсоров

МВД России предложило расширить список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Всего в перечни предлагается добавить 29 прекурсоров. Документ разработан в связи с ростом спроса на синтетические наркотические средства и психотропные вещества амфетаминового и катинонового рядов.
МВД России разработало проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ». Документ находится на стадии общественного обсуждения до 19 июня.
В раздел «Прекурсоры» перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых запрещен в России, предлагается добавить:
- 2-Бром-1-(2-метилфенил) пропан-1-он;
- 2-Бром-1-(3-метилфенил) пропан-1-он.
Также намерены дополнить список прекурсоров, оборот которых в России ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля. Всего предлагается внести 29 новых прекурсоров.
В пояснительной записке к проекту постановления указано, что синтетические наркотические средства и психотропные вещества амфетаминового и катинонового рядов продолжают занимать лидирующие позиции на рынке сбыта психоактивных веществ. В связи с этим у производителей наркотиков растет потребность в подборе неподконтрольных веществ, которые позволяют синтезировать наркотики в подпольных лабораториях. Документ направлен на установку контроля за такими веществами.
Международный комитет по контролю над наркотиками в рамках регулярной сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам уже запланировал рассмотрение ряда веществ на предмет включения в конвенционные списки. Среди них авторы документа выделяют еще неподконтрольные в России сложные эфиры ПМК-глицидной и БМК-глицидной кислот, используемые для синтеза амфетаминов и МДМА, а также прекурсоры НС фентанильного ряда.
Постановление вступает в силу через 120 дней после дня его официальной публикации.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik