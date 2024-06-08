Минпромторг намерен изменить порядок предоставления Минздравом сведений о лекарствах

Минпромторг разработал изменения в порядок информационного взаимодействия по предоставлению Минздравом сведений о лекарствах. Запросы от Минпромторга будет рассматривать Департамент регулирования обращения лекарств и медизделий, а также Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП).

Минпромторг разработал проект приказа об утверждении порядка межведомственного информационного взаимодействия по предоставлению Минздравом Минпромторгу сведений о лекарствах, указанных в ч.2.1 ст.45 закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Документ до 12 июня проходит антикоррупционную экспертизу.

Новый порядок предполагает, что для лицензирования производства лекарств и инспектирования субъектов обращения лекарств Минпромторг должен направить Минздраву запрос, в котором указывается:

полное название производителя препарата;

название лекарства;

название и адрес (адреса) производственной площадки лекарства;

реквизиты регистрационного удостоверения препарата;

перечень запрашиваемых документов и сведений с указанием ссылки на конкретную структурную единицу (перечень структурных единиц) ч.2.1 ст.45 № 61-ФЗ.

Структурное подразделение Минздрава регистрирует запрос в системе делопроизводства в течение одного рабочего дня, а затем направляет на рассмотрение в Департамент регулирования обращения лекарств и медизделий. Департамент в течение рабочего дня проводит проверку и при выявлении несоответствий направляет в Минпромторг отказ в предоставлении сведений.

Если запрос прошел проверку, то его перенаправляют в НЦЭСМП. Центр на протяжении трех рабочих дней направляет запрашиваемые Минпромторгом сведения и документы в Минздрав. Минздрав в течение дня направляет документы и сведения в Минпромторг, одновременно с этим уведомив держателя ‎или владельца регудостоверения на препарат.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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