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В Казахстане определили перечень подлежащих маркировке лекарств

С 1 июля 2024 года в Республике Казахстан вводится обязательная маркировка лекарств. Она распространится на ряд товаров, произведенных только после этой даты. В ходе совещания в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина стало известно, что почти все из 383 оптовых складов готовы к реализации программы.

«По состоянию на 1 июня из 383 оптовых складов 287 оснащены необходимым оборудованием. Проверочные выезды в 15 регионов уже состоялись. В ближайшее время будут затронуты оставшиеся пять», – говорится в сообщении.

Как сообщает Zakon.kz, маркировке подлежат:

  • пастилки от боли в горле и таблетки от кашля;
  • спиртовые настойки;
  • спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% или более;
  • препараты из человеческой крови;
  • кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;
  • сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии;
  • вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты;
  • клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные;
  • лекарства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи;
  • препараты контрастные для рентгенографических обследований;
  • реагенты диагностические, предназначенные для введения больным;
  • средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов;
  • препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами;
  • водные дистилляты или водные растворы эфирных масел;
  • мыло или другие продукты товарной позиции, содержащие медикаментозные добавки;
  • шампуни;
  • уголь активированный.

«Маркировка и отслеживание лекарственных средств вводятся в целях контроля их жизненного цикла, повышения эффективности фармакологического надзора, предотвращения незаконного оборота», – говорится на сайте Минздрава Республики Казахстан.

gxpnews

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11 июня, 2024 | Просмотров: 72