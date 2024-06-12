В Казахстане определили перечень подлежащих маркировке лекарств

С 1 июля 2024 года в Республике Казахстан вводится обязательная маркировка лекарств. Она распространится на ряд товаров, произведенных только после этой даты. В ходе совещания в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина стало известно, что почти все из 383 оптовых складов готовы к реализации программы.

«По состоянию на 1 июня из 383 оптовых складов 287 оснащены необходимым оборудованием. Проверочные выезды в 15 регионов уже состоялись. В ближайшее время будут затронуты оставшиеся пять», – говорится в сообщении.

Как сообщает Zakon.kz, маркировке подлежат:

пастилки от боли в горле и таблетки от кашля;

спиртовые настойки;

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% или более;

препараты из человеческой крови;

кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;

сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии;

вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты;

клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные;

лекарства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи;

препараты контрастные для рентгенографических обследований;

реагенты диагностические, предназначенные для введения больным;

средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов;

препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами;

водные дистилляты или водные растворы эфирных масел;

мыло или другие продукты товарной позиции, содержащие медикаментозные добавки;

шампуни;

уголь активированный.

«Маркировка и отслеживание лекарственных средств вводятся в целях контроля их жизненного цикла, повышения эффективности фармакологического надзора, предотвращения незаконного оборота», – говорится на сайте Минздрава Республики Казахстан.

gxpnews