В Казахстане определили перечень подлежащих маркировке лекарств

С 1 июля 2024 года в Республике Казахстан вводится обязательная маркировка лекарств. Она распространится на ряд товаров, произведенных только после этой даты. В ходе совещания в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина стало известно, что почти все из 383 оптовых складов готовы к реализации программы.
«По состоянию на 1 июня из 383 оптовых складов 287 оснащены необходимым оборудованием. Проверочные выезды в 15 регионов уже состоялись. В ближайшее время будут затронуты оставшиеся пять», – говорится в сообщении.
Как сообщает Zakon.kz, маркировке подлежат:
- пастилки от боли в горле и таблетки от кашля;
- спиртовые настойки;
- спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% или более;
- препараты из человеческой крови;
- кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;
- сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии;
- вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты;
- клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные;
- лекарства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи;
- препараты контрастные для рентгенографических обследований;
- реагенты диагностические, предназначенные для введения больным;
- средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов;
- препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами;
- водные дистилляты или водные растворы эфирных масел;
- мыло или другие продукты товарной позиции, содержащие медикаментозные добавки;
- шампуни;
- уголь активированный.
«Маркировка и отслеживание лекарственных средств вводятся в целях контроля их жизненного цикла, повышения эффективности фармакологического надзора, предотвращения незаконного оборота», – говорится на сайте Минздрава Республики Казахстан.