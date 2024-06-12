«Нанолек» ведет переговоры о локализации производства противоопухолевого ЛП «Брукинза» в РФ

Российская компания «Нанолек» подала заявку на включение противоопухолевого препарата «Брукинза» (занубрутиниб) в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В 2021 году Минздрав РФ одобрил применение «Брукинзы» для лечения взрослых пациентов с мантийноклеточной лимфомой, а в 2022 году международная онкологическая компания BeiGene приостановила его ввоз в Россию. Тем не менее сотрудничество компаний «Нанолек» и BeiGene продолжается, и в нынешнем году подтверждено возобновление поставок препарата в Россию. Об этом рассказали в пресс-службе российской компании.

Ранее, в 2020 году, в рамках стратегического соглашения, заключенного с BeiGene, «Нанолек» получила эксклюзивные права на распространение, продвижение, фармаконадзор, а также вторичную упаковку и выпускающий контроль «Брукинзы» в РФ и странах Евразийского экономического союза. Ведутся в том числе переговоры о локализации производства препарата в России.

Ожидается, что включение занубрутиниба в список ЖНВЛП позволит повысить его доступность для наиболее сложной группы пациентов с рецидивом или рефрактерным течением мантийноклеточной лимфомы. Заболевание представляет собой одну из редких, но наиболее агрессивных форм неходжкинских лимфом, которая чаще всего поражает пожилых пациентов и диагностируется в развернутой стадии. Ежегодно в России появляется более тысячи новых случаев болезни.

gxpnews