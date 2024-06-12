Эксперт ГК «Р-Фарм»: «Обмен знаниями между учеными и фармкомпаниями решает сложные медицинские проблемы»

Менеджер по развитию научных проектов группы компаний «Р-Фарм» Наталия Емашова в ходе конференции «Аптамеры: получение, свойства, применение», прошедшей на базе Красноярского ГМУ и Красноярского научного центра, рассказала о стратегиях сотрудничества научных коллективов с фармацевтической компанией. На мероприятии присутствовали ученые из России, Канады, Италии, Китая и Словакии, а также представители биотехнологических компаний.

По ее словам, «Р-Фарм» активно взаимодействует с университетскими научными центрами и НИИ. В частности, группа компаний поддерживает разработку препарата от депрессии, которую ведут ученые из ФИЦ Биотехнологии РАН, сотрудничает с ДВФУ в области разработки препаратов для терапии онкозаболеваний, оказала финансовую и организационную поддержку при открытии новых лабораторий в Пущинском научном центре биологических исследований РАН и в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН. Кроме того, «Р-Фарм» регулярно поддерживает скоринговые инициативы, научные конференции и конкурсы среди наукоемких стартапов с целью поиска и знакомства с потенциальными партнерами.

Наталия Емашова отметила преимущества, которые научный проект получает от сотрудничества с фармкомпанией помимо финансирования НИОКР. Это экспертная поддержка в составлении патентной заявки и планов исследований кандидата в лекарственное средство, помощь в привлечении грантов и участии в государственных программах, оценка потенциала новой разработки в конкурентном окружении.

Также она рассказала и о параметрах научного проекта, которые делают его привлекательным для фармкомпании. Так, важно, чтобы проект находился на достаточно проработанной стадии и было получено доказательство концепции. Проект должен обладать научной новизной, должны быть определены терапевтическая ниша и высокая потенциальная востребованность будущего препарата. Также важно наличие сильного российского патента с глобальным потенциалом или, в случае отсутствия патента, соблюдение режима ноу-хау и отсутствие раскрытия данных по новой разработке в публикациях и тезисах конференций.

«Значимость сотрудничества между научными коллективами и фармацевтической компанией сложно переоценить – оно способствует развитию новых технологий, методов диагностики и лечения, что является ключевым фактором прогресса в медицине. Обмен знаниями между специалистами в науке и в индустрии позволяет решать сложные медицинские проблемы, эффективно развивать новые методы диагностики и лечения и существенно сокращать время от открытия новых технологий и молекул до их появления на рынке, что в конечном счете помогает улучшить качество пациентов и даже спасти жизни», – сказала Емашова.

gxpnews