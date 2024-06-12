FDA одобрило ЛП от компании Geron для лечения анемии, ассоциированной с миелодиспластическим синдромом

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Rytelo (иметелстат) компании Geron для взрослых с трансфузионно-зависимой анемией и миелодиспластическим синдромом. Препарат продемонстрировал значительное увеличение независимости пациентов от переливания эритроцитов по сравнению с плацебо.

В ходе испытаний наиболее частыми серьезными побочными эффектами стали нейтропения и тромбоцитопения, которые обычно разрешались в течение короткого времени. Одобрение иметелстата является важным событием для пациентов, которым требуется частое переливание эритроцитов и которые не реагируют на эритропоэз-стимулирующие препараты или не имеют права на их применение.

«С одобрением Rytelo мы считаем, что пациенты с миелодиспластическим синдромом могут получить значимую клиническую пользу, в частности, возможность более чем на 24 недели избавиться от бремени переливания эритроцитов и симптоматической анемии», – заявил председатель совета директоров и генеральный директор компании Geron Джон Скарлетт.

gxpnews