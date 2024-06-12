ООО «Гомеофарм» построит завод по выпуску гомеопатических препаратов в Санкт-Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга запланировано строительство завода ООО «Гомеопатическая фармация» («Гомеофарм») по производству гомеопатических препаратов. Участок на Лесопарковой улице был выкуплен в частную собственность под фармакологическое производство еще в 2012 году, рассказал в своем телеграм-канале глава администрации района Андрей Хорт.

По его словам, первым этапом здесь возведут административно-складской корпус, а после, в 2025-м, пристроят цех с оборудованием по смешиванию препаратов в закрытых герметичных емкостях. Он подчеркнул, что речь идет о «современном производстве без вредных выбросов и запахов». К сегодняшнему дню проект строительства прошел все необходимые стадии согласования, в том числе со стороны Роспотребнадзора и Минздрава РФ. «Имеется положительное санитарно-эпидемиологическое заключение», – заключил Хорт.

ООО «Гомеофарм» зарегистрировано 25 лет назад. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка организации составила 243,8 млн, чистая прибыль – 32,7 млн. Основные производственные мощности и аптечные точки находятся в центре Санкт-Петербурга. Согласно информации с сайта компании, приоритетным видом деятельности аптек «Гомеофарм» является «изготовление гомеопатических лекарственных средств по индивидуально выписанным рецептам».

gxpnews