МВД предлагает расширить список подконтрольных наркотических ‎средств и психотропных веществ

МВД РФ подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых запрещен. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, на стадии общественного обсуждения он пробудет до 19 июня.

В список веществ, подлежащих контролю, предложено добавить 29 новых прекурсоров, применяемых для изготовления наркотических средств, в том числе «2-Бром-1-(2-метилфенил)пропан-1-он» и «2-Бром-1-(3-метилфенил)пропан-1-он».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, синтетические наркотические средства и психотропные вещества амфетаминового и катинонового ряда занимают лидирующие позиции на рынке сбыта психоактивных веществ. Это понуждает производителей наркотиков искать новые неподконтрольные вещества.

В мае Минздрав РФ предложил включить обезболивающие препараты с МНН тапентадол, применяемые для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических веществ. По клинической эффективности тапентадол близок к таким опиоидам, как морфин.

Против такой инициативы выступил Всероссийский союз пациентов (ВСП): в организации опасаются, что данное решение приведет к снижению доступности лекарств для больных. По словам директора проектов ВСП Олега Альмендеева, под удар попадет несколько десятков тысяч пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом и нуждающихся в сильнодействующих анальгетиках.

gxpnews