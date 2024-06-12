Консультанты FDA единогласно одобрили регистрацию препарата Eli Lilly от болезни Альцгеймера

Консультативный комитет FDA рекомендовал одобрить препарат donanemab от болезни Альцгеймера на ранней стадии, отметив, что его польза перевешивает риски. Данные клинических исследований показали, что donanemab замедляет прогрессирование болезни на 35%, но имеет серьезные побочные эффекты.

Консультативный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) единогласно рекомендовал одобрить препарат donanemab от болезни Альцгеймера на ранней стадии. Об этом написала газета New York Times.

По мнению всех 11 членов комитета FDA, польза лекарственного средства компании Eli Lilly перевешивает его риски. Также все консультанты считают, что имеющиеся данные клинических исследований демонстрируют эффективность donanemab при болезни Альцгеймера.

Фото: fda.com

pharmvestnik