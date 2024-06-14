Производство тест-полосок для глюкометров создадут в Приморском крае

Центр государственных закупок Приморского края провел конкурс на заключение офсетного контракта на локализацию производства тест-полосок для глюкометров Gmate Life на территории региона. Победителем стала компания «Медтехсервис». В обмен на создание производства местные власти в период с 2025 по 2033 год закупят у нее 85 млн тест-полосок. В 2025 году будет поставлено 5 млн тест-полосок, затем ежегодно по 10 млн на протяжении восьми лет.

Исполнитель контракта обязуется создать, модернизировать и освоить производство реагентов на территории региона, потратив на эти цели не менее 300 млн рублей. Общая стоимость контракта, как следует из данных с сайта госзакупок, – 1,37 млрд рублей.

Ранее «Медтехсервис» заявил о старте экспорта глюкометров и тест-полосок для контроля сахара при диабете в Узбекистан. Завод, где налажено производство, расположен в Иркутской области. Кроме того, рассматривается вопрос локализации производства в стране.

gxpnews