Попечительский совет фонда утвердил для закупки «Кругом добра» два ЛП для терапии болезни Помпе и муковисцидоза

Попечительский совет фонда утвердил для закупки «Кругом добра» препарат «Трикафта» для детей двух-пяти лет и авалглюкозидаза альфа. Ранее эти препараты были одобрены на заседании экспертного совета фонда. Предполагается, что обеспечение детей лекарственным препаратом «Трикафта» в форме гранул начнется с января 2025 года.

Попечительский совет утвердил включение в перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, закупаемых фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» лекарственный препарат элексакафтор + тезакафтор + ивакафтор и ивакафтор в форме выпуска – гранулы (дозировка: 60 мг + 40 мг + 80 мг и 59,5 мг / 75 мг + 50 мг + 100 мг и 75 мг).

«Дети, больные муковисцидозом, – одна из самых многочисленных групп подопечных фонда. С 2021 года экспертным советом фонда одобрены заявки на таргетную терапию для 1863 детей с муковисцидозом. Для их лечения фонд обеспечивает закупку таргетных препаратов в разных дозировках: ивакафтор + лумакафтор (ТН „Оркамби“) и ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор (ТН „Трикафта“)», – говорится в сообщении.

В 2024 году в соответствии с показаниями и назначениями врачей терапию препаратом «Трикафта» получают 1389 подопечных фонда в возрасте от шести лет, препарат «Оркамби» – 388 подопечных фонда, в том числе 114 детей в возрасте от двух до пяти лет включительно. Препарат «Трикафта» для еще одной возрастной группы детей с муковисцидозом расширит врачам возможности терапии заболевания. Также попечительский совет фонда «Круг добра» утвердил к включению в перечень для закупок препарат авалглюкозидаза альфа для терапии болезни Помпе. Препарат может вводиться реже уже имеющегося в перечне препарата алглюкозидаза альфа того же производителя. С 2021 года фонд обеспечил патогенетической терапией 29 детей с болезнью Помпе.

gxpnews