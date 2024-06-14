«Круг добра» включил в перечень закупок препараты для лечения муковисцидоза и болезни Помпе

«Круг добра» включил в перечень закупок препараты «Трикафта» от муковисцидоза и «Нексвиазайм» для терапии болезни Помпе.

Попечительский совет «Круга добра» утвердил включение в перечень лекарственных препаратов, закупаемых фондом, препарат «Трикафта» (ивакафтор/тезакафтор/элексакафтор + ивакафтор) в форме гранул для пациентов в возрасте от двух до пяти лет, сообщили в пресс-службе фонда. Ранее стало известно, что поставщик сможет обеспечить поставку препарата в январе 2025 года.

Также попечительский совет фонда «Круг добра» утвердил к включению в перечень для закупок препарат авалглюкозидаза альфа для терапии болезни Помпе. Препарат может вводиться реже «Майозайма» (то же МНН) компании Genzyme Europe, уже имеющегося в перечне.

Минздрав одобрил «Нексвиазайм» в 2023 году. В 2021 году он был одобрен FDA. Препарат разрешен к применению детям с шести месяцев, говорится в инструкции по медицинскому применению. «Нексвиазайм» представляет собой химически модифицированную версию «Майозайма», к структуре которой были присоединены синтетические бис-фосфорилированные олигосахариды для улучшения усвоения препарата клетками и лучшего воздействия на мышцы. Журнал The Lancet ранее опубликовал результаты рандомизированного многоцентрового исследования, где изучалась безопасность и эффективность авалглюкозидазы альфа по сравнению с алглюкозидазой альфа. В нем говорится о клинически значимом превосходстве терапии авалглюкозидазой альфа над алглюкозидазой альфа.

Всего в списке закупок фонда 109 лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

Фото: «Круг добра»

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