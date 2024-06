Как пандемия COVID-19 повлияла на рынок вакцин ФМБА перешло в подчинение президенту » Более тысячи врачей в Южной Корее подозреваются в получении откатов от фармкомпании Полиция Южной Кореи расследует дело о получении врачами откатов от компании Korean Drug Co. В обмен на взятку медсотрудники назначали пациентам продукцию фирмы. Полиция Южной Кореи проведет расследование в отношении более 1 тыс. врачей, подозреваемых в получении незаконных откатов от фармацевтической компании Korean Drug Co. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на начальника полиции Сеула Чо Джи-хо. Как отмечается, врачи в Южной Корее получали взятки в виде денежных средств или подарков (различные электронные устройства, бесплатные приглашения на турниры по гольфу). По оценкам, каждый медработник получил откаты на сумму до нескольких десятков миллионов южнокорейских вон (1 млн вон — примерно 725 долл.). Как утверждается, врачи выписывали продукцию Korean Drug Co. пациентам в обмен на откаты. Полиция добавила, что компания также находится под следствием. Известно, что власти Южной Кореи уже привлекли к ответственности восемь сотрудников фирмы и 14 врачей. По словам Джи-хо, есть основания полагать, что другие фармацевтические компании также могли подкупать врачей. Это может стать причиной начала расследования в их отношении.

Владимир Заболотских

