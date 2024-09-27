Минздрав подготовил проект поправок в лекарственные перечни

Минздрав опубликовал проект распоряжения правительства о внесении изменений в лекарственные перечни. В ЖНВЛП внесут более 20 новых МНН, несколько лекарственных форм, также изменятся перечень лекарств для программы ВЗН и минимальный аптечный ассортимент.

На официальном сайте Минздрава опубликован проект распоряжения о внесении изменений в распоряжение правительства № 2406-р от 12.10.2019. Поправки сформированы на основе заседаний комиссии Минздрава, прошедших 22, 23, 27 и 28 августа 2024 года.

Согласно проекту в Перечне ЖНВЛП появится 21 новое МНН, а также у некоторых препаратов будут добавлены лекарственные формы. За включение части лекарственных форм комиссия голосовала списком, они не рассматривались на заседании. Речь идет об эквивалентных лекформах тем, которые уже перечислены в ЖНВЛП. Некоторые лекарственные формы новые, поэтому их одобряли отдельно наряду с новыми МНН (см. таблицу).

Также пополнится список лекарств для программы высокозатратных нозологий (ВЗН). В него включат препарат для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии — равулизумаб и изатуксимаб, применяемый при множественной и рефрактерной множественной миеломе. Комиссия также проголосовала за включение в ВЗН подкожной формы даратумумаба, однако в тексте документа этого нет, так как в этот список лекарства вносятся только по МНН без упоминания лекарственных форм.

Препараты, вошедшие в проект распоряжения правительства об изменении лекарственных перечней с 2025 года № МНН Торговое наименование Показание Производитель — заявитель Лекарственная форма Перечень Примечания 1 Алоглиптин + пиоглитазон Инкресинк Сахарный диабет Нижфарм Таблетки ЖНВЛП — 2 Алпелисиб Пикрэй Положительный по гормональным рецепторам (HR+), отрицательный по рецептору эпидермального фактора роста человека 2 типа (HER2-) распространенный или метастатический рак молочной железы с мутацией гена PIK3CA (PIK3CA+) Novartis Таблетки ЖНВЛП — 3 Амоксициллин Оспамокс Амосин Медоклав Антибактериальный препарат Н/д Порошок для приготовления суспензии Минимальный ассортимент аптек Исключен в указанной лекформе 4 Анифролумаб Сафнело Дополнительная терапия активной среднетяжелой и тяжелой системной красной волчанки (СКВ) с наличием аутоантител AstraZeneca Раствор для инфузий ЖНВЛП — 5 Атазанавир + ритонавир Атазор-Р ВИЧ-инфекция Фармасинтез Таблетки ЖНВЛП — 6 Беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол Тримбоу Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма Chiesi Farmaceutici Аэрозоль для ингаляций дозированный ЖНВЛП — 7 Биапенем Биапенем-АФ, Биапенем, Биапенем-Джиэфси Антибактериальный препарат АлФарма Порошок для приготовления раствора для инфузий ЖНВЛП — 8 Брекспипразол Рексалти Шизофрения H. Lundbeck Таблетки ЖНВЛП — 9 Будесонид + гликопиррония бромид + формотерол Брезтри Аэросфера Хроническая обструктивная болезнь легких AstraZeneca Аэрозоль для ингаляций дозированный ЖНВЛП — 10 Гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон Энерзейр Бризхалер Бронхиальная астма Novartis Капсулы с порошком для ингаляций ЖНВЛП — 11 Даратумумаб Дарзалекс Множественная миелома Janssen Раствор для подкожного введения ЖНВЛП, ВЗН Включение лекформы 12 Занубрутиниб Брукинза Мантийноклеточная лимфома BeiGene Капсулы ЖНВЛП 13 Изатуксимаб Сарклиза Множественная миелома, рефрактерная множественная миелома Sanofi Концентрат для приготовления раствора для инфузий ВЗН — 14 Инотузумаб озогамицин Биспонса Рецидивирующий или рефрактерный CD22-положительный В-клеточный острый лимфобластный лейкоз из клеток-предшественников Pfizer Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий ЖНВЛП — 15 Инклисиран Сибрава Первичная гиперхолестеринемия (семейная гетерозиготная и несемейная гиперхолестеринемия) Novartis Раствор для подкожного введения ЖНВЛП — 16 Инсулин лизпро РинЛиз 200 Сахарный диабет Герофарм Раствор для подкожного введения (дозировка 200 МЕ/мл) ЖНВЛП Включение лекформы 17 Нурулимаб + пролголимаб Нурдати Нерезектабельная или метастатическая меланома Биокад Концентрат для приготовления раствора для инфузий ЖНВЛП — 18 Полатузумаб ведотин Полайви Диффузная B-крупноклеточная лимфома Roche Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий ЖНВЛП — 19 Равулизумаб Ултомирис Пароксизмальная ночная гемоглобинурия Alexion Концентрат для приготовления раствора для инфузий ЖНВЛП, ВЗН — 20 Роксадустат Эврензо Анемия у пациентов с хронической болезнью почек Astellas Таблетки ЖНВЛП — 21 Тезепелумаб Тезспире Бронхиальная астма AstraZeneca Раствор для подкожного введения ЖНВЛП — 22 Фампридин Кинезиа Нарушение ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом Валента Фарм Таблетки ЖНВЛП — 23 Эсмолол Бревиблок, Бревикард, Эсмолол Суправентрикулярная тахикардия, мерцание предсердий и трепетание предсердий Аспектус Фарма Раствор для внутривенного введения ЖНВЛП — 24 N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид Димолегин Профилактика тромботических осложнений при COVID-19 Авексима Диол Таблетки ЖНВЛП — Источник: Минздрав РФ, ГРЛС

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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