RNC Pharma сообщила о росте производства готовых лекарств в августе на 16% в рублях

С января по август объем производства готовых лекарств в России достиг 530,7 млрд руб., что на 16,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Как сообщили аналитики RNC Pharma, с начала года было произведено 54,6 млрд МЕД, что на 6,3% больше, чем в 2023 году. Только за август было отгружено лекарств на 68,1 млрд руб.

Общий объем производства готовых лекарственных препаратов в России с января по август 2024 год достиг 530,7 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), поделились аналитики RNC Pharma. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост в рублях составил 16,7%, натуральная динамика относительно прошлого года составила +3,2%. За первые восемь месяцев 2024 года локализованные фармкомпании отгрузили порядка 2,7 млрд упак. Показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) аналитики отмечают на уровне 6,3%. Всего с начала 2024 года было произведено 54,6 млрд МЕД.

В августе производственные компании показывали высокий уровень активности: общий денежный объем производства ГЛП показал долгосрочную динамику на уровне 21%. Всего за месяц было отгружено лекарств на 68,1 млрд руб. Натуральная динамика относительно августа прошлого года оказалась отрицательной (-6,1% в упаковках). Всего фармкомпании произвели 329 млн упак. — это 6,5 млрд МЕД. Объем производства препаратов в минимальных единицах по сравнению с августом 2023 года уменьшился на 2,4%.

По данным Росстата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии в августе 2024 года выросло к августу 2023 года на 19,2%, к июлю 2024 года — на 1,8%. За восемь месяцев этого года производство лекарств выросло на 14,8% год к году.

Число корпораций в анализируемом периоде, которые отгружали готовые лекарства, составило 441, что на 19 больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. За год 26 компаний перестали отгружать готовые препараты на рынок и стартовали поставки 45 производителей. Объем производства безрецептурных препаратов с января по август 2024 года снизился по сравнению с прошлым годом на 0,7%, в то же время производство Rx-препаратов за год увеличилось на 7,5% в упаковках. Общая доля категории Rx почти сравнялась с объемом производства безрецептурных лекарств: по итогам восьми месяцев она достигла 49,6%.

По данным аналитиков, из числа крупнейших компаний — производителей рецептурных препаратов, которые входят в ТОР20 по натуральному объему отгрузок, 16 показали положительную динамику. Максимальное увеличение объема производства в первой двадцатке продемонстрировал «Сотекс» (+83,8% в упаковках), а максимальное снижение наблюдается у «Гротекса» (-25,3%).

Лучшие показатели динамики в рамках Rx-категории по итогам января—августа показали препараты, находящиеся за пределами топа. Так, отгрузки препарата абакавир + ламивудин от индийской компании «Лок-Бета Фармасьютикалс», производство которого локализовано на мощностях «Фармконцепта» в Тверской области, за год выросли в 119 раз (в упаковках). Второй результат продемонстрировал этравирин от «ПСК Фарма»: его отгрузки, стартовавшие в мае 2023 года, выросли в 103 раза.

В ТОР20 производителей безрецептурных препаратов, лидирующих с точки зрения объема отгрузок, у восьми аналитики фиксировали отрицательную динамику. В их число входят такие крупные поставщики, как «Фармстандарт» (-0,3%), «Озон» (-16,7%), «Штада» (-21,2%) и другие. Максимальной же натуральной динамикой в первой двадцатке отличилась компания «Обновление» (+57,7%). Основным драйвером роста в данном случае выступала ацетилсалициловая кислота и муколитическое средство «Эйфа АЦ» — выпуск этих препаратов увеличился за год в пять раз.

Значительную активность в ТОР20 демонстрировали компании: «Уралбиофарм» (рост на 44,7%), в частности за счет препаратов «Цитрамон» и ацетилсалициловая кислота, а также «Валента» (на 27,5%) благодаря препарату «Ингавирин». Максимальную долгосрочную динамику среди безрецептурных препаратов за пределами топа показал смектит диоктаэдрический от «Женел РД» (рост в 32 раза).

Объем производства ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2023 года—август 2024 года в натуральном (упак.) и денежном выражении (руб., включая НДС)



Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik