Johnson & Johnson закроет подразделение по сердечно-сосудистым и метаболическим болезням

Johnson & Johnson прекращает деятельность подразделения, занимающегося препаратами от сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Реструктуризация в основном затронет коммерческие отделы.

Johnson & Johnson (J&J) приняла решение о прекращении деятельности подразделения, специализирующегося на препаратах от сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Об этом сообщил портал Endpoints News.

«Нам необходимо адаптировать и развивать наш бизнес в условиях сложных и стремительных внешних перемен», — пояснил представитель фармкомпании. Как отмечается, решение в первую очередь коснется отделов продаж, маркетинга и медицинских вопросов, не затронув направление разработок и исследований.

Один из ключевых препаратов в портфеле закрываемого подразделения — антикоагулянт «Ксарелто» (ривароксабан), разработанный совместно с Bayer. Ранее его включили в перечень лекарств, подлежащих удешевлению в рамках американской страховой госпрограммы Medicare. С 1 января 2026 года цена на «Ксарелто» снизится на 62%.

Это вторая крупная реструктуризация фармацевтического сегмента J&J. В прошлом году компания закрыла подразделение по разработке лекарственных средств от инфекционных заболеваний и вакцин. Это привело к сокращению сотрудников по всему миру и прекращению исследований многих профилактических препаратов.

Год назад J&J также провела ребрендинг дочерней фармкомпании Janssen, входящей в ее структуру. Она получила новое название J&J Innovative Medicine и логотип. Также в результате изменений фармгигант пересмотрел научно-исследовательскую деятельность Janssen, ограничив ее тремя основными сферами: онкологические, иммунологические и неврологические заболевания.

Фото: jnjinnovation.com

Владимир Заболотских

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