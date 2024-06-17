Gedeon Richter получит права на молекулу эстетрола с покупкой активов Mithra Pharmaceuticals

Компания Gedeon Richter заявила об успешном завершении переговоров с Mithra Pharmaceuticals SA о приобретении части активов компании, а также ее бельгийского дочернего предприятия Mithra Recherche et Dеveloppement SA (Mithra R&D). В рамках сделки Gedeon Richter получит 100% акций Estetra SRL («Эстетра») и Neuralis SA («Неуралис»), а также некоторых активов и лицензий Mithra R&D. Общая стоимость сделки составляет €175 млн, включая унаследованный долг в чистом выражении. Об этом GxP News рассказали во внешней пресс-службе венгерского фармпроизводителя.

Все сотрудники компаний Neuralis и Estetra после завершения сделки сохраняют свои рабочие места. Кроме того, сотрудникам Mithra также было предложено присоединиться к компании Estetra. Основной актив компании Mithra — собственная разработка на основе эстетрола (E4), уникального нативного эстрогена. Сделка направлена на приобретение эксклюзивных прав на эту молекулу и нескольких способов ее синтеза.

Как уточняется в сообщении, приобретенные активы позволят Gedeon Richter расширить свое присутствие на рынке препаратов для женского здоровья, в том числе в США, Японии и других странах. «Сделка является первым шагом Gedeon Richter к созданию собственной оригинальной исследовательской базы в области женского здоровья – от проведения клинических исследований до вывода препаратов на рынок и продажи на всех континентах», — добавили в пресс-службе.

«Приобретение эстетрола принесет новые стратегические возможности в одной из ключевых для нашей компании терапевтических областей. Я с нетерпением жду результатов сотрудничества между научной командой, которая присоединится к Gedeon Richter, и нашими экспертами в области разработок, производства и маркетинга препаратов. Такое партнерство позволит достичь цель компании — стать ведущим европейским игроком на рынке препаратов для женского здоровья к концу десятилетия», — приводятся в сообщении слова генерального директора Gedeon Richter Габора Орбана.

В начале 2023 года Gedeon Richter и Mithra подписали соглашение о сотрудничестве в области коммерческой реализации гормонозаместительного препарата Donesta (эстетрол) для женщин в постменопаузе. Соглашение действует на территории Европы, России, стран СНГ, Латинской Америки, Австралии и Новой Зеландии.

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