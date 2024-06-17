В РФ могут появиться китайские заводы по переработке лекарственных растений

Россия и Китай могут объединить усилия с целью развития отрасли лекарственного растениеводства. В будущем взаимодействие двух стран в этом направлении должно приобрести официальный характер, что позволит России будет поставлять в КНР переработанную продукцию с добавленной стоимостью. Но на сегодняшний день сотрудничество происходит в небольших объемах и «не отвечает экономическим интересам», рассказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Он возглавил российскую делегацию в Пекине, и вместе с представителями Совфеда посетил компанию «Тунжэньтан», которая занимается производством лекарств из растений. «Мы обсудили готовность китайских предприятий развивать производство у нас и возможное размещение перерабатывающих производств на территории РФ. <…> Увидели здесь серьезную заинтересованность и поняли, что у нас в этом плане очень хороший потенциал», — подчеркнул Двойных.

По его словам, у российской отрасли лекарственного растениеводства имеется «огромный потенциал». В свою очередь, в Китае множество лекарств производится именно из растительного сырья. Предварительно, китайские компании заинтересованы в размещении своих перерабатывающих производств на территории России.

Ранее в Совете Федерации назвали негативной динамику развития отрасли лекарственного растениеводства в стране. В связи с этим заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев рекомендовал Минсельхозу провести анализ востребованности действующих мер господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, выращивающих лекарственное растительное сырье.

В 2023 году об упадочном состоянии отрасли говорил председатель правления Ассоциации производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств Омар Тусупов. По его словам, для преломления сложившейся ситуации необходимо создать единый концерн, который объединил бы агропарки, научные центры и вендоров.

gxpnews