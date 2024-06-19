Филиппинская вакцина от чумы свиней проходит заключительный этап испытаний

Министр сельского хозяйства Филиппин Деограсиас Виктор Б. Савельяно заявил о переходе к третьему этапу испытаний вакцины против африканской чумы свиней (АЧС). Это вирусное заболевание свиней, которое не опасно для человека, но наносит колоссальный ущерб экономике из-за необходимости умерщвлять зараженные стада.

Одобрение препарата ожидается в течение года. «Мы находимся на третьем этапе [испытаний], и надеюсь, это скоро закончится, потому что это то, о чем просила отрасль», – сказал чиновник журналистам в кулуарах выставки животноводства и аквакультуры «Филиппины-2024». Его цитирует портал BusinessWorld.

Как ранее сообщал Reuters, ежегодно АЧС наносит ущерб в $250 млрд мировой свиноводческой промышленности. В том числе на Филиппинах из-за уничтожения зараженных животных сократилось производство мяса, что заставило власти импортировать свинину из других стран и спровоцировало рост цен.

Параллельно над разработкой вакцины против АЧС совместно работают австралийские и американские ученые. Кроме того, в июле прошлого года Вьетнам впервые в мире разрешил использовать две аттенуированные живые вакцины АЧС, но во Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) эту инициативу не одобрили.

gxpnews