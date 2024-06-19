Рынок препаратов для снижения веса может превысить $150 млрд

Стремление миллионов людей получить доступ к препаратам для похудения от Novo Nordisk и Eli Lilly, расширение области их применения и потенциальная конкуренция заставляют экспертов повышать прогнозы глобальных продаж этих препаратов ‒ до $150 млрд к началу 2030-х годов. Еще год назад максимальная оценка находилась в диапазоне $100 млрд.

IQVIA в последнем прогнозе на ближайшие пять лет оценивает глобальные расходы на препараты от ожирения в прошлом году в $24 млрд, с ростом к 2028 году до $131 млрд. Это ежегодный рост на 27% против предыдущей оценки в 13%. Если страховое покрытие не будет расширено, по оценке IQVIA, нижний предел глобальных расходов на лекарства от ожирения составит «всего» $39 млрд в 2028 году по сравнению с более вероятными $74 млрд.

Пока большинство страховых компаний не покрывают расходы на новые препараты, но беспрецедентно много людей готовы платить за эти препараты самостоятельно, отмечают эксперты IQVIA.

Достижение $131 млрд к 2028 году будет зависеть от ряда факторов, в частности от того, как долго пациенты будут принимать эти препараты, будут ли они использоваться для лечения других заболеваний и так далее. Дефицит препаратов, существовавший в 2023 году, снижается, хотя продажи и Wegovy компании Novo Nordisk, и Zepbound компании Eli Lilly по-прежнему ограничены производственными мощностями.

По оценкам BMO Capital Markets, к 2033 году годовой объем продаж препаратов для похудения достигнет $150 млрд. Аналитики ссылаются на недавние данные, показывающие, что самостоятельно вводимые препараты помогают предотвратить такие дорогостоящие и обременительные для здравоохранения заболевания, как сердечные приступы и инсульты, а также помогают с хроническими заболеваниями, например ночным апноэ, что подтверждает необходимость полной оплаты этих препаратов страховыми компаниями. А инвестбанк Leerink Partners, предоставляющий финансовые услуги медицинским компаниям и инвесторам, прогнозирует, что к 2032-му годовой объем продаж составит $158 млрд.

Более 100 млн американцев страдают ожирением, и еще больше имеют избыточный вес. А во всем мире ожирением страдают около миллиарда человек. Так что рынок без преувеличения огромен.

Продажи новых лекарств, стоимость которых в США превышает $1000 в месяц, уже вывели Eli Lilly и Novo Nordisk в число самых дорогих компаний мира. Акции Eli Lilly в этом году выросли более чем на 36%, акции Novo Nordisk ‒ почти на 32%. При этом Eli Lilly и Novo Nordisk не стоят на месте и разрабатывают препараты нового поколения.

Но и конкуренты стараются занять место в этой очень перспективной нише, разрабатывая более удобные способы приема препаратов, обеспечивая более эффективное и долгосрочное снижение веса или предлагая дополнительную пользу для здоровья.

По данным IQVIA, сейчас к стадии испытаний на людях готовы более 80 препаратов от ожирения. Среди разработок преобладают препараты, которые, как Wegovy и Zepbound, имитируют гормон под названием GLP-1, либо сами по себе, либо в сочетании с соединениями, воздействующими на гормон GIP, например, MariTide от Amgen. Amgen ожидает результатов промежуточных испытаний в конце 2024 года.

Другие экспериментальные препараты, такие как Retatrutide от Eli Lilly, воздействуют на регулирующий уровень сахара в крови гормон глюкагон (в дополнение к GLP-1 и GIP).

Третья категория включает такие препараты, как Amycretin от Novo Nordisk, который связывается с GLP-1 и воздействует на влияющий на чувство голода гормон амилин в поджелудочной железе.

Так что по мере выхода на рынок новых препаратов доступ к ним будет повышаться, а цены ‒ снижаться.

gxpnews