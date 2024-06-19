Ученые Республики Беларусь разрабатывают вакцину против птичьего гриппа

Сотрудники Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси взялись за разработку вакцины против птичьего гриппа (уже готовы первые прототипы), включая штаммы H5N1 и H5N2, вспышки которых наблюдаются на молочных предприятиях в США и Мексике. Заболевание выявляют не только у скота, но и у работников ферм. Директор института Андрей Гончаров заявил, что необходимо готовиться к новой эпидемии и превентивно разрабатывать профилактические препараты.

«Когда ждать [эпидемию]? На этот вопрос, к сожалению, никто не ответит. В мире регулярно регистрируются вспышки вируса гриппа самых разных форм. Но последние зафиксированные случаи нас беспокоят особо. В девяти штатах Америки произошли случаи заражения гриппом H5N1. Первый был зарегистрирован в Техасе, потом настал черед Мичигана, а в Мексике недавно умер пациент с вирусом гриппа H5N2», – заявил он во время пресс-конференции «Достижения белорусской науки в области биотехнологий: актуальные разработки и их практическое применение». Его цитирует агентство БелТА.

Он объяснил, в чем заключается главная опасность. Во-первых, вирус гриппа характеризуется крайне высокой способностью к мутациям. Во-вторых, в случае соединения в одном организме двух разных вирусов гриппа происходит обмен участками генома, и получаемый таким образом новый вирус имеет непредсказуемые биологические свойства. Подобные черты исследователи замечают и в том штамме вируса, который активно распространяется в США.

«Совершенно нетипично, что этот птичий вирус заражает крупный рогатый скот. Это значит, что вирус легко преодолевает межвидовой барьер и заражает мелких домашних животных, коров, но главное – заболевает человек. То есть первый шаг на пути к пандемии – преодоление межвидового барьера – уже сделан. Если сейчас вирус получит, первое, способность легко распространяться, а второе – высокую патогенность, он станет потенциальным пандемическим штаммом. К этому нужно готовиться. Пандемия гриппа, и это не угроза, действительно будет», – добавил Гончаров.

В США 24 компании начали разработку вакцины от птичьего гриппа на фоне распространения вируса среди коров и работников ферм. По данным Минсельхоза США, с конца марта вспышки зафиксированы в 90 молочных стадах в 12 штатах.

gxpnews