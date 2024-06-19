ВШЭ: в РФ робототехника чаще всего встречается на фармпроизводствах

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики и оценили степень роботизации российской обрабатывающей промышленности, изучив тематические данные Росстата и сравнив статистику с европейской. Выяснилось, что уровень роботизации обработки сравним с показателями стран с развитой высокотехнологичной промышленностью, но по интенсивности роботизации, выраженной в размерах парка задействованного оборудования, РФ отстает. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Объясняются различия тем, в каких отраслях наиболее востребована промышленная робототехника. В ЕС это чаще всего автомобилестроение и транспортное машиностроение (36% компаний отрасли используют роботов), производство металла и металлических изделий (25%), а также выпуск машин и оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий (по 21% во всех трех категориях). В России же робототехника наиболее распространена у производителей лекарств (35%), резины и пластмасс (30%), а также пищевой продукции (23%).

Активнее всех промышленных роботов применяют предприятия Санкт-Петербурга (более 1300 роботов, на каждого приходится в среднем 23 работника предприятия). Далее идут Самарская область (чуть менее 1300), Московская область (1100) и Республика Татарстан (900), а завершает пятерку лидеров Калужская область (800). Всего в 2023 году организации обрабатывающей промышленности применяли 12,8 тысячи роботов.

gxpnews