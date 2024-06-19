Экс-чиновницу алтайского Минздрава обвиняют в закупке лекарств сверх меры

В Республике Алтай бывшая начальница отдела медпомощи и лекобеспечения Минздрава обвиняется в превышении полномочий. Следователи выяснили, что она сфальсифицировала заявку на покупку препарата сверх необходимой потребности, что принесло ущерб на 286 тыс. руб. Уголовное дело возбуждено по трем статьям.

Сотрудники Следственного комитета по Республике Алтай закончили расследование дела в отношении 55-летней жительницы города Горно-Алтайска, бывшей начальницы отдела организации медицинской помощи и лекобеспечения местного Минздрава. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Республике Алтай.

Дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ) и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.272 УК РФ).

Следствие установило, что с августа 2018 года по июнь 2019 года обвиняемая при организации обеспечения лекарствами льготников сфальсифицировала заявку на приобретение препаратов сверх необходимой потребности. Из-за завышения объема закупки скопились остатки лекарств с истекшим сроком годности. Чтобы скрыть нарушения, обвиняемая удаляла сведения о скопившихся остатках препарата из программы «Управление льготным лекарственным обеспечением». Так, Минздраву Республики Алтай был причинен ущерб на сумму более 286 тыс. руб.

Обвиняемая свою вину не признала. Вскоре дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба СКР по Республике Алтай