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Скворцова объяснила переподчинение ФМБА. Аннулировано

Вероника Скворцова

Агентство ТАСС, которое привело цитату главы ФМБА Вероники Скворцовой, аннулировало новость. «Новость с заголовком «Скворцова объяснила переподчинение ФМБА президенту», выпущенная в 17:32 мск, АННУЛИРУЕТСЯ в связи с отзывом спикером цитаты. ТАСС приносит извинения своим подписчикам и читателям», — говорится в сообщении агентства.
Фото: ФМБА

pharmvestnik

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19 июня, 2024 | Просмотров: 85