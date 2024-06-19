Экс-чиновницу алтайского Минздрава обвиняют в закупке лекарств сверх меры » Скворцова объяснила переподчинение ФМБА. Аннулировано Агентство ТАСС, которое привело цитату главы ФМБА Вероники Скворцовой, аннулировало новость. «Новость с заголовком «Скворцова объяснила переподчинение ФМБА президенту», выпущенная в 17:32 мск, АННУЛИРУЕТСЯ в связи с отзывом спикером цитаты. ТАСС приносит извинения своим подписчикам и читателям», — говорится в сообщении агентства.

Фото: ФМБА pharmvestnik