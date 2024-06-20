Российский сертификат GMP получил чешский производитель ветеринарных препаратов Bioveta

Компания Bioveta, производитель лекарственных препаратов для ветеринарного применения из Чехии, прошла инспекцию на соответствие правилам российского GMP. Об этом сообщает информационный портал “Ветеринария и жизнь” ссылаясь на пресс-службу компании.

Информация о прохождении сертификации также появилась на сайте Россельхознадзора.

«Компания продолжает поставки ветпрепаратов для сельскохозяйственных и мелких домашних животных на российский рынок», – прокомментировали в пресс-службе компании.

Производитель готовился к прохождению инспекции на протяжении последних полутора лет. На производстве перестроили процессы, обновили оборудование, привели в соответствие всю документацию. В результате компании удалось пройти проверку. Представители Россельхознадзора и Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») подтвердили соответствие производственных процессов на предприятии требованиям качества и безопасности.

Фармацевтическая компания Bioveta была создана в 1918 году на базе Государственного института распознавания эпизоотий и производства вакцин. В 1995-м ее приватизировали. Сегодня компания выпускает свыше 200 наименований вакцин, антибактериальных препаратов, химиотерапевтических средств, биологически активных минеральных добавок и витаминов для сельскохозяйственных и домашних животных.

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