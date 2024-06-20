На ирбитском химфармзаводе «Авексимы» сменится гендиректор

С 2021 года Людмила Солодухина параллельно руководит еще одним заводом – «Авексима Сибирь», который так же, как и ирбитский химфармзавод входит в группу компаний «Авексима». Оставит ли свою должность Солодухина и на втором предприятии, в «Авексиме» не уточнили. За время руководства Солодухиной на заводах была реализована программа системной модернизации, внедрены современные технологии производства, позволяющие нарастить объем выпускаемой продукции, а также созданы мощности для выпуска лекарств в твердой, жидкой и мягкой формах.

В «Авексиме» Солодухина займет должность советника гендиректора по производственным вопросам. В перечень ее полномочий будет входить курирование разработки и внедрения производственных технологий для создания инновационных препаратов, а также организация производственного блока при создании фармацевтического производственно-логистического кластера в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Московской области. О начале строительства подмосковного предприятия стало известно в ноябре 2017 года. Сообщалось, что объем инвестиций достигнет 4 млрд рублей, однако позднее сумма увеличилась сначала до 5 млрд рублей, а затем и до 6,5 млрд рублей.

Новый гендиректор ирбитского химфармзавода будет избран на годовом общем собрании акционеров. «Авексима», как акционер, предложила кандидатуру Людмилы Абросимовой, которая работает на предприятии с 1986 года. Абросимова начинала карьеру с должности инженера производственно-технического отдела, сейчас она занимает пост заместителя гендиректора предприятия.

ООО «Авексима», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в 2011 году в Москве, принадлежит кипрской Avexima ltd. Гендиректором компании является Иван Халепо. Выручка юрлица в 2023 году составила 5,3 млрд рублей, чистая прибыль – 64,8 млн рублей. Компании принадлежат два завода – «Авексима Сибирь» в Кемеровской области и ирбитский химфармзавод в Свердловской области. Также «Авексима» имеет производственную площадку «Иммафарма» в Москве и научно-исследовательский центр на базе технопарка «Сколково». В технопарке «Есипово» компания планирует объединить собственные исследовательские площадки.

Портфель отечественного фармпроизводителя насчитывает более ста наименований препаратов, среди которых – лекарство для лечения высокого кровяного давления Метопролол (метопролол), противомикробное средство Нитроксолин (нитроксолин), противовирусный препарат Ацикловир (ацикловир).

В октябре 2023 года в «Авексиме» сменился гендиректор. Елена Ткаченко, занимавшая эту должность с момента основания компании, перешла на пост председателя совета директоров, возглавил же отечественный фармпроизводитель Иван Халепо, ранее являвшийся заместителем Ткаченко по продажам и маркетингу.

Фото: пресс-служба «Авексимы»

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